紀念823戰役郭、柯、王日前合體，向藍軍票源招手的味道濃厚；國民黨為鞏固基本盤，黨主席吳敦義下令今年擴大辦理慶祝93軍人節，當天22個直轄市、縣市將同步舉辦「93軍人節向軍人致敬」活動；各地藍軍立委參選人、各直轄市與縣市議會黨團及相關團體在各地舉辦升旗典禮。

國民黨台中市黨部將於3日上午9時起，在市黨部三樓禮堂，舉行「九三軍人節台中市各界向軍人致敬活動」，邀請立委江啟臣、顏寬恒及立委參選人李中、黃馨慧等，和市議會黨團相關團體參加；會中將逐一介紹各候選人外，各候選人並將上台致詞。

明天與會人員在向軍人致敬活動中，還將一起合唱「夜襲」、「中華民國頌」等；並高呼口號「向國軍致最敬禮」、「打倒無能政府」、「中華民國萬歲、萬歲、萬萬歲」等。

國民黨表示，這次活動聯合各縣市黨部、黃復興黨部，並結合該黨總統參選人韓國瑜競選總部以及八百壯士捍衛中華協會、退伍軍人協會、青溪暨青溪婦女協會、公教軍警消等團體參加；並呼籲支持韓國瑜參選總統的人，明天都到各縣市參與活動，共同守護中華民國。

(中時 )