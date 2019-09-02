外送員假承攬真僱傭？勞動部長：依事實認定 12:022019/09/02 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 近來美食平台盛行，但部分平台與外送員簽訂承攬契約、部分則是僱傭契約，勞動部近日也邀集業者開會討論。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近來美食平台盛行，但部分平台與外送員簽訂承攬契約、部分則是僱傭契約，勞動部近日也邀集業者開會討論，勞動部部長許銘春今天表示，將依實質的關係認定之間的契約關係，如確認是僱傭關係，會要求業者依勞基法等法規，負起該負的責任。 許銘春表示，外送平台與業者的關係都有可能，近日邀請11家業者討論，有些是承攬有些是僱傭，但如果是假承攬真僱傭一定會要求其落實相關的法律規範。 (中時 ) #業者 #關係 #外送 #契約 #平台 也許您會感興趣 推薦閱讀 不滿獎勵新制 外送員串連罷工 04:102019/08/29 財經要聞 期交所保證金調整 8／29交易時段後實施 04:102019/08/29 證券．權證 外送員喊罷工 UberEATS急滅火 04:102019/08/29 生活新聞 食物外送車禍頻傳 職安署擬訂安全指引 11:322019/08/30 生活 職安署約喝咖啡 11食物外送業者同意颱風天停外送 12:342019/08/30 生活 外送員意外頻傳 勞動部：平台應輔導外送員加入勞保 19:032019/08/30 生活 勞動部邀11業者喝咖啡 外送平台 颱風停班不外送 04:102019/08/31 財經要聞 摩斯 將建構自家外送平台 04:102019/08/31 產業特刊 安全指引 明定颱風天停止外送 04:102019/08/31 生活新聞 無視非法業者猖獗 交通部挨轟「說一套做一套」 23:122019/09/01 生活 生活熱門新聞 公懲會判違法兼職 管悲回33字 - 生活 13號颱風「玲玲」生成！周三起變天 - 生活 上海好巿多湧排隊退卡潮 陸網友揭退燒關鍵 - 生活 高鐵人少的站該廢？行家曝真正問題在這 - 生活 3準颱風各國路徑曝光 氣象局：這顆最危險 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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