近來美食平台盛行，但部分平台與外送員簽訂承攬契約、部分則是僱傭契約，勞動部近日也邀集業者開會討論，勞動部部長許銘春今天表示，將依實質的關係認定之間的契約關係，如確認是僱傭關係，會要求業者依勞基法等法規，負起該負的責任。

許銘春表示，外送平台與業者的關係都有可能，近日邀請11家業者討論，有些是承攬有些是僱傭，但如果是假承攬真僱傭一定會要求其落實相關的法律規範。

(中時 )