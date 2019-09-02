便祕、消化不良千萬別輕忽，一名47歲女子因忽視腸道消化不良症狀，一開始以為自己只是便祕，因此靠狂灌咖啡解便秘，後來又被家庭醫師診斷為腸躁症，沒想到一年後竟驗出大腸癌，看到報告時嚇傻。

英國《每日郵報》報導，這名47歲的女性阿曼達，今年2月因大腸癌接受腸道切除手術，她在手術後貼出自己的照片並指出，過去她以為大腸癌可能會引發排便疼痛、體重下降、嚴重貧血等症狀，但她在確診大腸癌前都沒有這些情形，反倒是長期便秘，讓她完全忽略可能是大腸癌的前兆。

除了飲食習慣，大腸癌也與遺傳有關，聯合《元氣網》報導，北醫副院長暨血液腫瘤科主任李冠德醫師指出，曾收治一名20出頭的大學生，罹患第四期大腸癌，一年後他的父親也被確診為晚期大腸癌。李冠德解釋，年輕型大腸癌大多與遺傳有關，另外，國人愛吃燒烤、煙燻紅肉及高脂肪食物，都是助長大腸癌年輕化的危險因子。

衛福部國民健康署提醒，目前研究已顯示，香腸、培根、火腿、臘肉等加工肉品，以及過量的紅肉，都被證實可能提高大腸癌發生率，建議多以魚、鷄等白肉取代，更重要的是均衡攝取蔬果及膳食纖維，並以汆燙取代高溫油炸、燒烤，對於預防大腸癌至關重要。

(中時電子報)