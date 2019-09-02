日前一名30多歲年輕媽媽捧著腫脹肚子被送到急診室，後面還跟著先生和4歲兒子。她先生說，兒子因為活潑，喜歡用頭、身體撞媽媽，晚上趁媽媽睡覺時，跳上肚子坐下去，突然的「人肉炸彈」重擊，害她媽媽像被炸彈炸到一般的劇痛，不久發現下體出血、肚子腫脹。婦產科名醫李偉浩指出，開刀後發現，她的腹腔內出血嚴重，超過800c.c.的血塊、鮮血噴出！其中一側卵巢已經被撞破，無法修補，救不回來只能切除。

收治病例的振興醫院婦產科名醫李偉浩說，當時年輕媽媽游先生攙扶到急診室，經過診療後懷疑是卵巢出血，但量不多，且媽媽生命現象穩定，雖然建議手術，但對方拒絕，最後只好先收治住院，以藥物治療。

ETtoday報導，李偉浩說，休息一晚後，這位媽媽的狀況卻惡化，腹腔內出血增加，緊急開刀探查，發現腹腔內大量出血，800c.c.的血塊和鮮血湧出，將血清乾淨後，才看到一側的卵巢被撞破，損傷太嚴重救不回來，只好向她先生解釋後，切除單側卵巢，讓這對夫妻遺憾萬分。

(中時電子報)