以精緻洋娃娃外貌與裝扮走紅的台日混血網紅松崎敏葵，人長得超夢幻，但過往情史卻殘酷真實到真的濺血，她近來上節目分享遇上恐怖情人的經驗，因為男方的不安全感與變態癖好，造成她身心靈受到重創，甚至遭軟禁施暴，讓她忍無可忍吞藥輕生，所幸被媽媽及時發現，才挽回性命。

松崎敏葵作客《什麼道理？》，分享遭遇恐怖情人的慘痛經驗，表示過去跟某任男友交往2年，分手後又復合，兩人一度關係親密並論及婚嫁，但男友卻在此時像變了一個人，松崎敏葵表示男友對她有很深的不安全感，總覺得她背地跟很多異性有男女關係，不但在她手機跟車上裝定位系統，有訊息也會查看是否為異性，更不准她跟男生出去，某次男友載她上班，20分鐘後她跟朋友有約，以為男友已離去，於是偷偷坐上朋友的車出去玩，竟赫然從後照鏡發現男友的車就在後面，當場被抓包。

而男友的行為之後更加恐怖，某次深夜宮崎敏葵已經睡了，半夜突然感覺被人強壓意圖性侵，睜眼一看竟是男友，原來對方偷打了她家鑰匙並入侵，讓她嚇得拒絕並報警，男友竟無悔意還說「這樣很有快感」，反過來斥責她小題大作，嗆聲：「走著瞧」。

之後男友開始對她施暴，但出手完就道歉求原諒，接著卻變本加厲揍更兇，一度扯下她頭皮，造成她不斷流血，第三次則直接把她綁起來軟禁，以刀威脅她不准對外聯絡，讓松崎敏葵絕望吞藥輕生，陷入昏迷後，是媽媽到她住處找人，赫然發現她衣衫不整，男友還躺在身旁，她2天後才醒來，家人氣到欲提告，男友終於感到懼怕，才答應分手。

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(中時電子報)