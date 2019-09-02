台中市南區「大慶夜市」，人潮絡繹不絕，但衍生許多噪音、衛生、環境與交通混亂等問題，夜市與鄰近住戶關係劍拔弩張。市議員邱素貞2日希管理單位應重視夜市經營規畫與管理，以維護當地居住品質。台中市政府經發局說，該局已要求該夜市落實執行攤販集中區交通、消防、公共安全、安寧秩序及環境衛生等各項管理工作。

台中市南區建國南路一段近東興路一段路口的「大慶夜市」，因鄰近大慶車站得名；業者號稱夜市占地有上千坪，每週三、六與週日營業是台中市第二大的路外夜市，今年8月17日開幕以來，人潮絡繹不絕。

附近居民說，因夜市營業到凌晨，除營業時的嘈雜產生噪音影響居民休息外，費者到處亂停車，有的住家騎樓下都被機車佔滿，甚至垃圾亂丟造成髒亂，讓鄰近住戶相當頭疼怨聲載道；向市議員邱素貞陳情，造成夜市與四周住戶針鋒相對、劍拔弩張。

邱素貞表示，夜市是民眾晚上休閒購物及享受美食的地方，因住戶長期飽受油煙、噪音、垃圾與交通之苦，影響居民住的安全，讓夜市給人負面的印象；希望管理單位對於外界批評要通盤檢討改進，做好環境與交通維護等相關計畫，敦親睦鄰成為帶動觀光利器。

經發局指出，大慶夜市於今年8月5日核予營業許可，目前夜市場內已規畫設置汽車停車格161格、機車停車格175格供消費者使用；並於夜市各出入口區域加派人員引導車輛進出場內停車場，維持交通順行。

經發局強調，夜市問題如長期仍未獲得適度改善，該局得依台中市攤販集中區設置管理自治條例第20條第1項第4款規定，檢討是否廢止該夜市全部或一部的許可；9月4日夜市營業時，已排定會同市府相關局處至現場檢視交通、環境衛生問題，督促夜市業者提出積極的改善措施。

(中時 )