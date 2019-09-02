李武龍長期關懷弱勢，秋節前也自掏腰包買月餅、文旦送給公益社福團體。(莊曜聰攝)

為關懷在地弱勢團體，南縣區漁會理事長李武龍選在中秋節前夕，向瑞復益智中心購買60盒公益月餅、向農民採購1000箱文旦，要發送給區內的社福團體、教養院等機構，首站前往佳里的伊甸蒲公英社區日間作業據點，讓他們提早過中秋，李武龍也呼籲社會大眾一同關懷弱勢，用實際行動做公益。

伊甸基金會台南區區長張盟宜指出，為讓身心障礙者能走出家庭進入社區，伊甸聯結社區資源，讓他們能學習代工、農作、園藝等技能，並規畫文康休閒、社區適應活動，日後也能有機會重返社會、到職場工作，目前台南在佳里、新營、北區、南區都設有據點，佳里目前服務19名身心障礙者。

身兼李黃玉蘭社會福利慈善基金會董事的李武龍長期關心身心障弱勢，他有感祖父早年曾因罹患烏腳病截肢，家庭經濟狀況並不好，靠著父親打拚才改善生活，因此有能力時就要回饋社會，因此這次自掏腰包購買瑞復益智中心的院生製作的月餅，再轉送給其他社福團體，更有做公益的感覺，包括伊甸蒲公英佳里站、德蘭啟智中心、靜觀基金會附設螢火蟲日間作業坊、慈光心智關懷協會、永靜教養院等。

李武龍也是國民黨台南市第二選區參選人，近來勤跑基層，並籌組競選團隊，競選總部將設在麻豆，目前正積極運作，他也透過臉書等社群逐漸打開知名度，要與民進黨的現任立委郭國文一較高下。

(中時 )