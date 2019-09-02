不滿教練！莊智淵退國家隊 體育署：全力挽留

曾經高居世界排名第二的台灣前桌球一哥莊智淵，昨晚在臉書上發表聲明退出國家隊，也不會打明年東京奧運。教育部體育署長高俊雄今天親上火線召開記者會，並且信誓旦旦的表示，只要他在位的一天，莊智淵就不會退出國家隊，也肯定會為了東京奧運努力。

目前世界排名滑落至35的莊智淵，為了拚搶奧運積分，原本下周是要打11日開始巴拉圭公開賽，但國家隊教練要求他必須打15日在印尼舉行的亞洲錦標賽，為此莊智淵不滿的連續兩次臉書上發表聲明，甚至最後決定退出國家隊，讓整個桌壇為之震動。

高俊雄說，莊智淵是亞運6朝元老，奧運也打了4屆，他是台灣桌壇的傳奇人物，球技與經驗都是國內年輕選手學習的榜樣，了解他目前遭遇到的瓶頸、壓力和委屈，體育署將全力與莊智淵溝通，並支持他完成生涯規劃，帶領中華隊參加東京奧運。

高俊雄強調，莊智淵念國立體育大學一年級的時候，他就是學校的教務長，與莊智淵還有李貴美教練(莊智淵母親)都有深厚的交情，昨天與李教練聯繫上，也知道這件事情的來龍去脈，教練團成員對外發言涉及人身攻擊是不當的行為，將根據國訓中心的教練與選手管理重點處理，總而言之，只要他還是體育署長，莊智淵就一定會在國家隊裡面。

(中時電子報)