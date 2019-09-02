拒絕被郭蹭話題！ 侯明鋒出面「撇清」任副手

外傳國民黨主席吳敦義醞釀更換2020總統參選人、高雄市長韓國瑜，前立法院長王金平昨證實「有聽說」，對此新北市長侯友宜今表示，把市長工作做好比什麼都重要，政治的一些傳言、一些紛紛擾擾，都不是他想要聽、想要說的。

侯友宜今天上午出席市政活動，面對媒體連日追問侯二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒可能擔任鴻海集團創辦人郭台銘副手，侯友宜說，二哥今天有對外說明了，會以教學研究醫療為主，對政治沒有興趣，且二哥在他心目中永遠永遠是他的長輩，比較大，跟當什麼職位沒關係。

對於王金平證實換瑜說，侯友宜依舊打太極，他說，自己都在忙市政，政治新聞太多、太雜，其實他都沒有仔細用心看，這些傳聞他都還不知道，他覺得好好靜下心做事、認真打拚，把市長工作做好比什麼都重要。

至於韓國瑜9月8日來新北造勢，外傳前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋都會到，被問到是否出席，侯重申，他到現在為止沒有接到通知，他現在每天行程幾乎都是滿檔，從早忙到晚，尤其到假日更多，一切以市民需求為最主要的考量。

(中時 )