◎蔡柯會將登場 柯P先嗆綠營

蔡英文總統將與台北市長柯文哲同台出席記者會，這是兩人繼去年底「北門蔡柯會」之後首度碰面，加上雙方近日頻透過媒體隔空互嗆，格外引發關注。柯文哲今早受訪時雖稱自己會「行禮如儀」，但他也在訪問過程中嗆民進黨說，總統大選每個縣市的競選總部經費，要不要公布一下預算表？白綠之間仍難掩煙硝味。

◎玲玲颱風形成 明晚起影響台灣

位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，於今天早上發展為第13號颱風、玲玲颱風，未來將向北北西轉北移動，有朝台灣東部海面接近趨勢，預計台灣地區3日晚間起至5日將受颱風外圍環流影響，而4日至5日則是最接近台灣的時候。

◎傳索國將與我斷交 藍委砲轟吳釗燮

我國邦交國恐再減少？路透社報導，台灣太平洋友邦索羅門群島已組織專案小組商討和北京建交的可能，最快本周可能宣布結果。對此，國民黨立委許毓仁直言，索國考慮與台灣斷交，三個月前就已有跡象，「我們的外交警戒系統有亮紅燈嗎？大使有通報狀況嗎？」他更點名外交部長吳釗燮有緊急去處理嗎？

◎抽驗麵製品 早餐店蛋餅皮不合格

台北市衛生局公布108年度麵製品抽驗結果，100件食品中有1件不符規定，為中山區「慢慢早食堂」的蛋餅皮，檢驗出違法使用防腐劑「己二烯酸」，為延長食品保存期常用的食品添加物，可防止黴菌或酵母菌滋生，進入人體後，若攝入較高劑量則會對口腔和消化道產生刺激及灼燒感，已令販售場所下架違規產品，今記者致電慢慢早食堂，但無人接聽。

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(中時電子報)