南韓產業通商資源部今天表示，英國將於10月31日脫離歐洲聯盟（EU），南韓國會預計在10月底前完成韓英自由貿易協定（FTA）批准程序。

南韓聯合新聞通訊社報導，產業通商資源部今天向國會產業通商資源中小風險企業委員會全體會議提交的「韓英FTA談判結果及未來計畫」報告指出，將繼續關注英國脫歐相關情況變化，以及英國批准程序進展。

在英國2016年6月決定脫歐後，南韓政府即推動韓英自由貿易協定簽署，以確保雙邊貿易關係保持連續性。自2016年底雙方設立自由貿易協定工作小組並進行談判後，今年8月22日雙方正式簽署協定，完成談判。

報導指出，韓英FTA維持與韓歐盟相同水準的特惠貿易關係，南韓企業可不受英國脫歐影響，繼續與英國進行貿易與投資活動。南韓是唯一一個與英國簽署FTA的亞洲國家，若10月底英國無協議脫歐，與其他亞洲國家相比，南韓具有相對優勢。

不過，由於此次簽署的協定屬於臨時措施，兩國將在協定生效兩年內再次啟動談判，將雙邊自由貿易協定推到更高層次。

(中央社)