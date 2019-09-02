目前已有超過4000位司機申請汰舊換新補助。（李宜秦攝）

汽車運輸業駕駛員全國總工會今日召開「計程車服務2.0升級計畫暨計程車汰舊換新成果展示」，交通部長林佳龍指出，目前已有超過4000位司機申請汰舊換新補助，因補助尚有名額，未來也將放寬車輛年限，開放7年以上計程車申請。公路總局指出，共有10700輛計程車可受惠，經費約增7.5億元。

蔡英文總統今年2月與計程車業者餐敘，宣佈推出計程車汰舊換新方案，補助燃油車15萬、油電混合車25萬、電動車35萬，今年配額為5000輛，經過6月、7月兩波補助後，仍有約1千輛的名額。

交通部長林佳龍今指出，目前已有4080位駕駛申請該方案，原先第一、第二階段分別針對車齡12年、10年以上計程車補助，考慮到還有名額，第三階段將放寬至7年以上也可申請，補助名額也自5000輛倍增至1萬輛。另目前全台已有20個計程車關懷據點，提供司機休息、交流使用，五都分別各有2個以上。

公路總局指出，放寬計畫預計9月上旬申請，近日報部後才會確認開放申請的日期，車齡7到10年的計程車共有10700輛，補助經費將增加7.5億元，由行政院預備金支付。

而計程車服務升級2.0計畫有五大重點，包括人車環境管理升級方案；計程車朝向全面數位化、資訊化支付及數位納管；強化乘客端保障方案；簽署計程車服務品質提升公約；建立計程車多元服務訓練學院。

為提高司機素質，將要求計程車司機每年至少參與一次兩小時的在職訓練，並於登記證附上QRCode，連結至警政署資料庫，供乘客查詢與給予服務評鑑，另也根據司機教育訓練時數、服務評鑑積分與交通違規紀錄等，給予綜合評分、發放SD卡，得到最優等級者可獲加油、停車等折抵。

另為建立完善淘汰機制，將增設職業登記證吊扣制度，針對SD卡積分等級最低、評鑑積分過低或嚴重違反服務準則遭客訴的司機，要求其參加相關服務教育訓練，若仍未改善或不願配合，即按情節吊扣執業登記證三個月到一年，情節重大者則可註銷登記證。

現年68歲的鍾姓司機表示，自己在50歲退休後，因興趣投入計程車業，由於新車載客率較高，因此開車十幾年下來，他已換過三次車輛，這次搭上交通部汰舊換新補助，原價70餘萬的計程車，大幅補助15萬，坦言「幫助很大」。

(中時 )