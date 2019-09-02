賞月、烤肉、夜光派對，都是中秋節的必要元素，義大世界今年貼心規畫適合全家的假期排程。自9月12日到14日晚上5點半到9點，啟動中秋連續假日度假模式，在有最美夜景封號的「義大皇家酒店夢之湖廣場」舉辦「月夜Fun市集」，各式懷舊童趣的遊戲如套圈圈、手撥彈珠台、香腸彈珠檯、賓果連線、釣魚樂等，在市集裡都能讓你盡情玩翻天！

夢之湖(義大世界提供)

中秋節晚上8點半還有創意低空煙火秀，全家大小一起感受佳節歡樂的氣氛；9月14日周六晚上義大遊樂世界園區夜間開放，只要是飯店的房客，都能憑房卡套免費入園，參加園區舉辦的「夜電人生」派對！

中秋節更是少不了美食陪伴，星亞自助餐廳的印度風味烤肉佳餚，優惠房客，以每客NT$900+10%的價格盡情吃到飽；另外，義大利餐廳推出歐風海鮮燒烤盛宴，以及柳町日本料理、美式紐澳良風的牛排屋，也都推出中秋套餐，房客每人可以NT$1,000+10%優惠價格品嘗！

義大皇家酒店推出中秋節輕旅行住房專案，雙人入住NT$4,400起，就可免費升等雅緻家庭房或經典客房，再加送兒童早餐每房兩客。預訂親子主題套房(NT$8,500+10%)，感受18坪大空間專屬玩樂天地！中秋節期間預定主題套房，再送皇樓中餐廳提供的家庭分享餐，一家四口共享招牌櫻桃烤鴨、精緻港點及主廚特色佳餚。

親子主題套房(義大世界提供)

團圓過佳節義大皇家酒店。訂房專線:07-6568158。

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