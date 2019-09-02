蔡英文總統與台北市長柯文哲暌違8個月再度同台，相較去年底蔡柯同台，柯全程幾乎都臭臉，柯今天除聆聽報告表情嚴肅，大多時間都面露微笑，但也與蔡總統保持距離，面對媒體所有提問，柯文哲一律以「這一定是中天問的問題」，大笑裝傻帶過。

柯文哲上次與蔡總統同台是去年12月13日，2人在北門郵政大樓談市政相關議題，過程中2人互動不多，柯文哲表情嚴肅；蔡柯近期因「台灣價值」問題隔空交鋒，今天蔡柯共同出席「計程車產業升級服務2.0記者會」活動備受矚目。

柯文哲比起蔡總統提早5分鐘到場，蔡英文到場時主動與柯文哲握手致意，隨後到報到台簽名，蔡總統回過頭準備步入會場時，應媒體要求停下腳步與柯和照，柯一度推託頻喊「上工、上工」，在蔡總統示意媒體要求拍照，柯才停下腳步合照。

柯蔡雖然同台比鄰而坐，但蔡總統與柯文哲間保有一段距離，活動中2人沒有互動，柯大多是低頭看稿，不然就是目視前方，沒有轉過頭與蔡總統互動，反倒蔡總統頻頻與另一旁的交通部長林佳龍交談。

簡報後蔡柯一起參觀計程車展示，柯文哲一路站在蔡後方，沒有發表意見，不時默默來出紙筆做筆記，過程中蔡總統一度坐上計程車體驗，媒體示意希望柯也上車與總統同坐，但柯站在原地不願配合，面對媒體多次提問是否有跟蔡總統討論「台灣價值」，柯一再跳針回答「這一定是中天的」，不願正面回應。

(中時 )