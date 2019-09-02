台南市白河鬧區今天上午傳出火警，一棟民宅頂樓神明廳不明原因起火，一開始僅冒出濃煙，瞬間火舌竄出，火勢猛烈，因為是連棟透天，大火延燒周邊到周邊4戶，所幸住戶均即時逃出，無人傷亡，火警現場人車往來頻繁，警消到場後迅速控制火勢，起火原因尚待調查。
台南市消防局在9點14分獲報，白河區新起街民宅樓頂冒煙疑似起火，據報後立即調派白河、東山、新營、後壁、關嶺、東原等分隊共2梯次，16車26人前往馳援，火勢一發不可收拾，火舌不停竄出，並往鄰戶延燒，警消一邊確定現場無人受困，一邊佈線灌水阻止火勢蔓延，不久後控制火勢。
火警位置正好在當地山產市場附近，正值營業時間，吸引民眾駐足圍觀，白河警分局接到報案後也派員前往交管維持秩序，據初步調查，起火點頂樓是神明廳，並兼作倉庫使用，起火原因仍有待調查，但由於該戶騎樓堆置回收紙類，也引來民眾議論紛紛。
(中時 )
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