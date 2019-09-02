香港10間大專院校學生會計畫今（2日）開學日發起兩星期「罷課不罷學」行動，香港中文大學舉行罷課集會。大約3000名學生上午10時起聚集於中大百萬大道，參與中大學生會舉辦的罷課集會及開學禮。學生會長及9個書院代表戴上頭盔及示威裝備上台發言，歡迎新生入學並談及抗爭運動。前學生會長張秀賢、政治及行政學系教授周保松也上台發言。

抗爭大規模升級 10所大學今起罷課兩週

各代表認為，同學可自行決定是否罷課，指同學要運用大學較開放的環境去參與時事政治活動。張秀賢稱，中大被稱為「暴大」是因為一直以來抗爭前線都有中大學生的身影，現在的抗爭成本比5年前高，希望同學有長期抗爭的心態。

中文大學凌晨1時許發聲明稱，已聯絡中大學生會，鑑於過去兩日香港多處發生嚴重暴力事件，盡力勸喻他們取消集會，以保障所有參與人士、中大成員及校園的安全。

中大學生會在Facebook專頁回應，已與校方作出溝通，明確指出他們與各大專學生會將按照原定計劃，於下午3點半在百萬大道舉行全港罷課集會，學生會舉辦的「民間開學禮」亦會如常於上午10時舉行，校方亦對此表示理解及尊重。

學生會重申，以罷課方式表達對政權的不滿，乃同學的自由及權利，理應受到尊重。

(中時 )