今天(9月2日)上午，大陸國慶小長假首日車票開始售賣，不少熱門線路剛一放票就被搶購一空。明天，鐵路部門將開始售賣10月2日的車票，還沒有搶到車票的旅客可以選擇候補購票或錯峰出行。

大陸12306官網顯示，十月一日，從北京前往鄭州、長沙、哈爾濱等方向的列車可謂是「一票難求」，截至今天中午11點，這些線路的高鐵動車票均已售罄，硬臥和高鐵二等座的候補購票名額也已經發完，僅剩極個別執行時間較長的普速列車的硬座和無座票尚有少量空額。需要特別提醒有出行計畫的市民，十一當天，從北京南站前往上海、濟南、青島等熱門旅遊線路的車票今天中午12點半正式開售。

按照網路和電話訂票預售期30天計算，明天鐵路部門將開始售賣10月2日的車票，購票難度或將有所緩解，而9月7日、8日將可以購買10月6日、7日的國慶假期返程票。鐵路部門提示，如遇所需車次、席別無票，旅客可使用中國鐵路12306網站和App中免費的「候補購票」功能「撿漏」購票。

(旺報 )