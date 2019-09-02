即便杜蘭特出走，克雷湯普生受傷必須休養半個球季，外界都不看好勇士能在新球季打出好成績，但美國媒體卻不這樣認為，甚至預測勇士仍有奪冠實力，而且史提芬柯瑞摘下例行賽MVP的機率相當高。

勇士新球季沒了杜蘭特、伊戈達拉、李文斯頓以及庫克，防線上的確強度有所欠缺，但核心人物卓雷蒙格林仍在，羅賓生與魯尼的能力也不差，因此勇士還是最強的防守球隊。

羅素與史提芬柯瑞都是擅長打擋切的好手，新球季勇士也肯定會以此戰術為主軸來進行攻城掠地。

過去三年勇士在杜蘭特的加盟下，柯瑞的攻擊數據下滑不少，如今杜蘭特不在，加上克雷湯普生也有傷在身，柯瑞將重拾球權，並且成為球隊絕對的領導者，場均超過30分將輕而易舉，MVP也將是他的目標。

克雷湯普生傷癒歸隊後，勇士在季後賽肯定會是其他球隊的夢靨，而且勇士在獲得湯普生之後，柯瑞、格林與羅素組成的四巨頭，勇士奪冠機率大增。

(中時電子報)