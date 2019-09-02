造謠韓死訊 市長室已做完筆錄提告 12:482019/09/02 中時 劉宥廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 暱稱swing1221的網友在PTT八卦版造謠高雄市長韓國瑜跳樓身亡的假消息，高市府市長室2日早通知轄區鳳山分局前來製作筆錄，正式以誹謗罪提告偵辦，而警方也早主動追查，該則貼文IP位址分別在美國、加拿大，但PO文的藏鏡人是採跳板轉接，不排除人在台灣，正全力調查中。 這則假消息拿生命開玩笑，也讓韓國瑜競選辦公室痛批，黑韓不應黑到沒有人性、沒有是非，揚言委請律師蒐證、提告；韓競辦發言人何庭歡表示，競辦也已委託伯衡法律事務所，正在進行蒐證、提告，本周五前會完成。 (中時 ) #2020大選.總統 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭董若攪局，等著被棄保 04:102019/08/29 時論廣場 韓國瑜不能只有急智 04:102019/08/29 時論廣場 韓國瑜「進來一大堆雞」 民進黨：應向在台移工及人民道歉 16:432019/08/29 政治 郭柯王結盟傷誰出乎意料！最新民調 韓、蔡差距縮小 18:572019/08/29 政治 葉匡時讚韓國瑜聰明 庶民常識多 20:022019/08/29 政治 韓國瑜大四上課照曝光 點名先生成焦點 15:332019/08/30 政治 轉守為攻！港媒讚：韓作戰陣仗已成形 13:162019/08/31 政治 為何名嘴挺韓「某離開」？羅友志揭真正原因 00:172019/09/01 娛樂 韓民調下滑問題出在哪？他分析得到這結論！ 08:072019/09/02 政治 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 11:182019/09/02 政治 政治熱門新聞 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 - 政治 王金平喊冤換瑜 網：這不可能啦！ - 政治 小英選情其實不樂觀！網分析後爆驚人真相？ - 政治 韓氣勢能否翻轉 黃暐瀚直指這天很關鍵 - 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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