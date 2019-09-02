暱稱swing1221的網友在PTT八卦版造謠高雄市長韓國瑜跳樓身亡的假消息，高市府市長室2日早通知轄區鳳山分局前來製作筆錄，正式以誹謗罪提告偵辦，而警方也早主動追查，該則貼文IP位址分別在美國、加拿大，但PO文的藏鏡人是採跳板轉接，不排除人在台灣，正全力調查中。

這則假消息拿生命開玩笑，也讓韓國瑜競選辦公室痛批，黑韓不應黑到沒有人性、沒有是非，揚言委請律師蒐證、提告；韓競辦發言人何庭歡表示，競辦也已委託伯衡法律事務所，正在進行蒐證、提告，本周五前會完成。

(中時 )