世界女子職業網球協會WTA今天公布台灣一姐謝淑薇和捷克史崔可娃（Barbora Strycova）的女雙組合，確定獲得今年10月底在中國大陸深圳舉行的年終總決賽參賽資格，台捷組合也是第一個收到年終賽門票的女雙組合。

WTA年終總決賽女雙有8個參賽名額，今年比賽期間從10月27日到11月3日，總獎金高達1400萬美元（約4.4億台幣），創下賽會紀錄，而謝淑薇和史崔可娃聯手拿到溫布頓草地網球錦標賽女雙桂冠，今年球季至今已經進帳4座冠軍，史崔可娃現在女雙世界排名高居第一，謝淑薇則是第五，在距離年終賽還剩一個多月之際，確保年終賽參賽席次。

這也是謝淑薇和史崔可娃首次聯袂參加WTA年終賽女雙，謝淑薇表示：「在經歷了這麼精采的球季之後，能夠第一次參加WTA年終賽女雙，我們都覺得非常興奮。」

史崔可娃補充：「能夠成為全年度全球最頂尖的女雙組合之一真的很棒，期待在深圳可以打出一些高質量的精采對決。」

曾在女雙高居世界第一的謝淑薇，雖然是第一次和史崔可娃同隊拚年終賽，但之前已經參加過兩次WTA年終賽，也曾和大陸好手彭帥在2013年高舉WTA年終賽娜拉提諾娃冠軍獎盃（Martina Navratilova Trophy），2014年謝淑薇與彭帥則是在冠軍戰飲恨辛巴威布萊克（Cara Black）/印度蜜爾札（Sania Mirza）。

(中時電子報)