新疆瑪納斯縣 千人品嘗「百羊宴」 12:522019/09/02 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遊客在排隊品嘗羊肉抓飯。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美食文化節上，一口直徑6米的大鍋，裡面是烹飪近10個小時的羊肉。（照片取自中新網） 新疆瑪納斯第十屆碧玉文化旅遊節暨首屆鄉村文化旅遊季1日開幕。當日美食文化節上，一口直徑6米的大鍋，烹飪近10個小時的羊肉，熱騰騰的羊肉湯出鍋，香味撲鼻。 當日美食文化節上，一口直徑6米的大鍋，裡面是烹飪近10個小時的羊肉，熱騰騰的羊肉湯出鍋，香味撲鼻，1800多名遊客嘗鮮。這口直徑達6米的大鍋，號稱新疆第一鍋，能裝15噸水，可一次性烹煮100隻羊，供萬人品嘗。 (旺報 ) #羊肉 #新疆 #美食文化 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 還我同學上課！學生團體突襲香港經貿辦事處 - 兩岸 香港反送中三罷 大雨澆不熄學生熱情 - 兩岸 香港中大百萬大道罷課集會 3000學生參與 - 兩岸 消獨也沒用 陸棄用台影視人員 - 焦點新聞 - 旺報 陸075型兩棲攻擊艦 小航母戰力強 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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