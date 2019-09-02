美食文化節上，一口直徑6米的大鍋，裡面是烹飪近10個小時的羊肉。（照片取自中新網）

新疆瑪納斯第十屆碧玉文化旅遊節暨首屆鄉村文化旅遊季1日開幕。當日美食文化節上，一口直徑6米的大鍋，烹飪近10個小時的羊肉，熱騰騰的羊肉湯出鍋，香味撲鼻。

當日美食文化節上，一口直徑6米的大鍋，裡面是烹飪近10個小時的羊肉，熱騰騰的羊肉湯出鍋，香味撲鼻，1800多名遊客嘗鮮。這口直徑達6米的大鍋，號稱新疆第一鍋，能裝15噸水，可一次性烹煮100隻羊，供萬人品嘗。

(旺報 )