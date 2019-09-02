立法院第 8 會期2日起進行立委報到，國民黨團總召曾銘宗（右二）成為第一位報到立委，曾在受訪時表示本會期國民黨團將優先推動改善低薪，協助青年創業的相關法案，至於政府欲推動的中共代理人修法，他強調這違反言論自由及新聞自由，且讓台商陷入刑事陷阱，國民黨團將全力反對。（季志翔攝）

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