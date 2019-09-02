勞動部今天公布截至8月底「勞雇雙方協商減少工時」（無薪假）統計，共有33家事業單位通報實施無薪假、實施人數2257人，再度創下今年新高。

勞動部統計顯示，截至8月底雙方協商減少工時事業單位計33家，實施人數2257人。上期家數計為26家，實施人數2012人。上期事業單位中，目前停止實施者計3家，另新增10家，累計新增7家，實施人數增加245人。本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日以下。

勞動部官員表示，本期新增的協商減少工時行業中仍未發現觀光旅遊業，此期新增還是以金屬機電工業業者較多。據統計指出，金屬機電工業共有13個事業單位通報無薪假，實施人數為1633人。

勞動部部長許銘春表示，無薪假人數較高原因包括產業面、經營問題及中美貿易戰等影響，造成減班休息人數較多，勞動部在產業問題也會與經濟部共同研商。至於無薪假勞工在減班休息的時候，勞動部也提供補助讓業者可以自辦訓練，讓減班休息的員工可以再一次提升自己的職能。

(中時 )