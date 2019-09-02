2016年總統大選，共有三組人馬參選，最終由民進黨推派的蔡英文以及副手陳建仁以689萬4744票勝出，國民黨提名的朱立倫與王如玄則獲得381萬3365票。有網友問及，國民黨面對即將到來的2020年總統大選，與2016年差在哪？有網友認為，韓被批講幹話，總比蔡英文真的把台灣搞得亂七八糟好多了。

2016總統大選，國民黨提名朱立倫與王如玄、民進黨提名蔡英文與陳建仁，親民黨則是提名宋楚瑜與徐欣瑩。英仁配最終以689萬4744票當選為第十四任總統、副總統，得票率56.12%；朱玄配獲得381萬3365票次之；宋瑩配則以157萬6861票墊後。這次選舉也打開民進黨第二次執政的局面，創下該黨歷年最高得票，民進黨各縣市得票與對手的差距皆是所有選舉最高的。這也是中華民國歷屆全民直選總統大選投票率最低的一次。

隨著2020腳步近，有網友開始探討這次選舉與上次選舉國民黨的情況。網友rayterzll在PTT發文指出，2016年總統大選，國民黨是承擔馬英九無能的問題，這情況頂多讓人不出門投票，但也不至於投對面。但該網友認為，國民黨2020推派出的韓國瑜沒有提出可行性的政見，他認為除非真的是鋼鐵粉，不然會讓人根本無法投他。

對此，有網友認為「講幹話又沒什麼，比蔡英文真的把台灣搞得亂七八糟的好多了」、「用學歷判斷政治人物高尚與否，極度偏差」。也有網友認為「2016蔡英文讓台灣亮起來的廣告，讓人覺得她當當看說不定還可以，但是這3年卻是用親信酬庸、講話背稿空洞、政策硬拗」。

(中時電子報)