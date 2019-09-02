追不到由愛生恨！一名林姓女子曾在2014年8月間，與另名女子「阿秀」同在一家建設公司上班，阿秀對林女有好感，遂於2015年2 月開口邀約林女同遊香港，遭拒絕後，心生不滿，自2017年11月16日起至2018年8 月，由不詳途徑取得3個行動電話門號，常傳給林女騷擾電話與簡訊恐嚇，多達139通，甚至天天叫外送20杯來珍珠奶茶與雞腿便當到林女公司惡整，害店家與林女公司飽受困擾，阿秀雖否認，但高雄地院審理時認為，騷擾電話的發話IP位址都在其住處附近，遂將她依涉犯恐嚇危害安全罪，判刑5月，得易科罰金15萬元。

據「自由時報」報導，林女向法官說，她2014年8 月與阿秀是建設公司同事，後來阿秀離職轉行仲介，同年11月，阿秀約她去參觀高雄巨蛋旅展，期間被阿秀3度十指緊扣牽手，她覺得奇怪，就把手抽開，之後就覺得她怪怪的，後來阿秀又問要不要去香港玩？她沒去。後來開始有人以電話及信件騷擾她，半夜電話一直響，接起來就掛掉，公司每天都收到20杯珍珠奶茶跟20個雞腿便當，但都沒有付錢，店家每次都很生氣，且常常有人打電話騷擾她及公司同事，後來她就拿其他男同事的電話回撥騷擾電話，打過去是阿秀接的，才知道是阿秀做的。

法官調查發現，騷擾電話的發話IP位址都在阿秀住處附近，加上林女指證，曾用男同事電話回撥騷擾電話是阿秀接的，因阿秀犯後未坦承犯行，將她依涉犯恐嚇危害安全罪，判刑5月，如易科罰金以1千元折算1日。可上訴。

(中時電子報)