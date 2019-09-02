「警察先生，有兩匹馬在路上逛街，拜託你們幫忙牽回去，路上的車很危險。」今天凌晨，台中市五分局北屯所突然接到民眾報案，表示路上竟然出現兩匹身形不大的「黑馬」，員警趕到場，發現這兩匹馬正在逛大街，於是亦步亦趨地接近，但馬兒似乎不怕人，乖乖地被員警沿路牽回派出所。

迷路的兩匹迷你黑馬相當溫馴。(翻攝照片/戴志揚台中傳真)

但北屯所可傷腦筋了，因為派出所沒地方安置，但所長靈機一動，看到一旁有尚未施工的工地長滿雜草，於是先將這兩匹馬牽到該處照顧，同時開始尋找飼主。原是員警就陪著這兩匹馬，度過漫漫長夜直到天亮。

直到今天(2日)上午7點多，才找到原來是在附近經營農莊的業者到場領回。林姓業者表示，這兩匹飼養在農莊已經10餘年的兩匹迷你馬叫「阿利」、「皮卡」，都是公馬，昨晚應該是工作人員沒綁好，才會跑出農莊，直到今天清晨才發現馬走丟了。

台中市五分局北屯所員警牽回兩匹迷失的黑馬。(翻攝影片/戴志揚台中傳真)

中市第五警分局北屯所副所長陳亦豐表示，今天凌晨12時許接獲市民通報，有兩匹黑馬在北屯區軍福19路、松竹2路口行走，派同仁到場後發現兩匹黑馬到道路行走，因此請同仁在現場戒護，並將兩匹馬圈圍到附近空地草皮上，今天上午7時許，有市民報案飼養的馬匹走失，順利通知飼主領回。

(中時電子報)