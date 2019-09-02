日本首相安倍晉三今天表明將於下週進行內閣改組，目前預料副首相麻生太郎及內閣官房長官菅義偉將留任；由於自民黨黨務一級主管也將同時異動，重要職務如何安排備受關注。

日本讀賣新聞報導，安倍表明下週內閣改組，由於自民黨內黨務一級主管也將同時異動，目前傳出10日或12日是較有可能的時間點。

副首相兼財務大臣麻生太郎及內閣官房長官菅義偉，留任機率頗高；在自民黨黨務一級主管人事方面，幹事長二階俊博及政調會長岸田文雄等人如何安排，將成關注焦點。

日本朝日新聞報導，日前剛宣布婚訊的自民黨眾議員小泉進次郎是否會入閣，同樣備受關注。

日本放送協會（NHK）報導，安倍今天在首相官邸舉行的府黨聯絡會議上表示，為回應選民在參議院大選給予的強力支持，必須把承諾的政策逐項付諸實行。在重視政治持續性與安定性同時，用新的心情來挑戰各式各樣的課題。

他說，執政黨內擁有老中青人才，會進行整體檢討，做好安定與挑戰的強力布局，「希望大家繼續給予協助」。

安倍上次進行內閣改組是2018年10月2日，與這次將進行的改組間隔時間不到一年。

(中央社)