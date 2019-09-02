宣稱擁全球限量25台義大利神獸Mazzanti Evantra等12輛超跑名車，總值2.5億元的陳風廷，不僅是「假富二代」，還是列冊「低收入戶」，陳父假扮富商開空殼建設、開發公司，他開「執夢國際」貿易公司，陳氏父子吸金集團，以投資古董、名車及超跑租賃等方案，在2年多向百餘人吸金新台幣27億餘元，台中地檢署依違反銀行法等做起訴陳父等16人，並另已發布通緝陳風廷。

假富二代陳風廷以陳氏吸金集團吸金詐財，台中地檢署依違反銀行法等做起訴陳父等16人。（陳淑芬攝）

今年23歲的陳風廷，是彰化縣府2004年1月至2016年6月間列冊的低收入戶，他在2016年時才年紀輕輕20歲，就向63歲的父親陳傳志說要開建築公司，要求陳父假扮富商當空殼建設開發公司負責人；接著又成立「執夢國際」貿易公司，以富二代的身分招募主管及業務人員，組織陳氏吸金集團。

陳風廷自2016年間起陸續推銷古董、汽車租賃、超跑買賣及多款名車、名酒專案，約每單位10萬元或5萬元為一個單位，每月保證利息3％至6.5％不等，還保證期滿返還本金，甚至有專案號稱可取回2倍本金。

陳風廷行事高調，在2018年4月間高調舉辦超跑記者會，詐稱擁有全球限量25台義大利神獸Mazzanti Evantra名車，價值上億元，共至少擁有至少12輛超跑總價值2.5億元，他還發下豪語，要成為亞太區超跑龍頭。

陳風廷以富二代燙金頭銜的高調作風，讓投資人誤信他坐擁大批名貴跑車及雄厚資金，而紛紛砸錢投資，引起社會震撼矚目。

陳氏吸金集團在2018年10月間起出現資金困難，不久，超跑維修廠又暫停營業，不少被害人出面指控，警檢調進行調查，原來，陳風廷是「假富二代」，展示的超級跑車都是租借而來，陳氏吸金集團在2017年及2018年的短短2年間，向近150人吸金投資27億元，甚至有人投資額高達2千多萬元、上千萬元。

(中時 )