蔡英文總統與柯文哲同台。（王英豪攝）

蔡英文總統與柯文哲同台。（王英豪攝）

總統蔡英文及台北市長柯文哲兩人睽違近9個月後再度見面！蔡、柯兩人上午出席「計程車產業升級」記者會時，不過兩人見面時卻異常尷尬，不僅互動頻率超級低，總計見面共握手3次。其中要離去之前，蔡一度主動伸手，但柯疑似沒看到，還是蔡輕碰柯手臂後，柯才與她握手道別。

蔡英文及柯文哲自從去年「北門會」後就沒再同台過，而近一年來柯頻頻猛打蔡，不僅要她交台灣價值的考卷，更直指蔡的辣台妹風格是「飲鴆止渴」；而柯籌組成立台灣民眾黨後，更會在立委選舉與民進黨較勁，因此兩人今同台備受關注。

柯文哲及交通部長林佳龍先到場後，便等候蔡英文到場；蔡一下車後，就依序跟林佳龍、柯文哲握手致意。不少媒體當時追問柯，「要不要當面給總統考卷？」、「總統要不要答一下台灣價值？」但兩人並無多作回應，後來媒體簇擁兩人是否願意握個手，但柯還反問媒體「我為什麼要聽你的？」蔡在一旁只能尷尬笑笑。

蔡英文在記者會場，右邊坐柯文哲，左邊坐林佳龍，蔡與林偶有聊天，但與柯幾乎零互動。蔡致詞時說，她20多歲時到倫敦唸書，很多人會問她安不安全，那時倫敦流行一句話，「上了計程車就安全了」，表示無所不在的計程車，成為了社會安全網，希望未來有一天，大家看到計程車就會心安。

不過當蔡講這句話的同時，柯文哲疑似是坐太久腰痠，一直伸手往後挺背；而當蔡詢問大家是否認同她的話，「坐上計程車，大家就覺得安全，大家說好不好？」現場鼓掌約5秒鐘，但柯表情有些疑惑，也只約拍手1秒鐘，後來柯甚至一度在看地板。

記者會結束後，三人共同出來觀看各式各樣的計程車，期間蔡雖然有乘坐上特斯拉及一般的小黃車，但柯始終被晾在一旁，媒體詢問柯要不要一起上車？但柯仍不為所動。

蔡、柯兩人真的尷尬滿點，要離去之前，蔡一度主動伸手，但柯疑似沒看到，還是蔡輕碰柯手臂後，柯才與她握手道別；後來在媒體催促後，兩人才又笑笑握手第3次。

政府與交通部釋出計程車汰舊換新補助的新方案。希望透過各階段補助計程車汰舊換新、並加強輔導多元化計程車、共同推動小黃公車等交通運輸計畫，協助改善計程車業經營問題及提升競爭力。2日成果發表蔡英文總統與台北市長柯文哲同台。（王英豪攝）

總統蔡英文及台北市長柯文哲睽違9個月又碰面。（郭建伸攝）

(中時 )