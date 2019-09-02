2019.09.02孫記豆干經檢驗含有雙氧水，已經移請新北市衛生局查察其原料及製程。(台北市衛生局提供)

台北市衛生局公布108年中秋應節食品抽驗結果，北投富美素菜行販售的豆干檢出殘留過氧化氫，已令業者立即下架，並查明貨源為新北市孫記豆干，已移請新北市衛生局查察其原料及製程，記者今致電孫記豆干，業者表示已做出改善，也詢問過衛生局改善的辦法，未來會多加注意食品上的細節，會多煮久一點待過氧化氫揮發。

北市衛生局共抽驗111件產品，包含31件中秋月餅產品、11件烤肉調味醬及69件常見烤肉用食材，檢驗項目包含防腐劑、著色劑、蘇丹色素、動物用藥、農藥殘留、硼砂、保色劑、甜味劑、漂白劑等，違反食品安全衛生管理法規定可處最高300萬元罰鍰。

北市衛生局陳怡婷科長表示，過氧化氫俗稱「雙氧水」，為家庭中漂白水及消毒劑，過氧化氫可使用於食品作為殺菌，但不得殘留於最終產品中，目前因豆干貨源為新北市，已移請新北市衛生局進行查察。

陳怡婷建議，購買食品時對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，在選購時要提高警覺，避免買到違規食品。

(中時 )