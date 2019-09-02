前文化部長龍應台，首度在臉書上對香港反送中事件發表意見，並以「花園裡的雞蛋」做比喻，呼籲當局不該以武力鎮壓，否則不是香港人背叛「祖國」，而是香港被「祖國」背叛。（截圖自龍應台臉書）

香港反送中抗議持續延燒，和香港淵源頗深的前文化部長龍應台，今（2）日上午首度在臉書發表對反送中事件的看法，龍應台表示：「如果把香港當敵人對付，用武力處理，那恐怕不是香港背叛了他的『祖國』，而是他的『祖國』背叛了香港。」

香港反送中行動今日再發起罷課、罷工、罷市，以及阻撓交通的不合作運動，香港地鐵部分路線早上一度因示威者阻撓列車行駛，發生延誤。

龍應台表示，抗議者用暴力手段升高衝突可能是致命的策略錯誤，要付出沈重代價，「但是二零一九走向香港街頭的年輕人並不天真，他們知道自己面對的，是怎樣一堵銅牆鐵壁，而自己是一枚多麼細小的雞蛋。這些二十歲的人知道，當清算的時刻到來，他的『身家性命』，可能全毀。」

龍應台認為，如果大陸人民不去了解香港的篳路襤褸艱辛歷史，不去認識香港人本有的濃厚原鄉情義，不去認真思考一向以「和理非」聞名全球的香港人為什麼被逼向了街頭，「不去真誠地理解香港人對於現代價值的堅持在乎，不去謙虛地反省自己為什麼不被熱愛不被擁抱，而硬要把香港人定為『港獨』，把香港的求學青年當作國家的敵人，把自己的同胞打成外國勢力的走狗，硬要把屬於中國最璀璨的一粒東方之珠踩碎踩爛，那恐怕是二十一世紀崛起的中國最不幸的粗暴和愚昧了。」

龍應台表示，香港人要的五大訴求，背後的精神，其實是一個價值坐標，包括「社會制度的公平、資源分配的正義、法治精神的貫徹、政府治理的透明、人民參政的充分。沒有人民參政的充分，就不會有政府治理的透明；沒有政府治理的透明，就不會有資源分配的正義，就不會有法治精神的貫徹，就不會有社會制度的公平。」

龍應台對局勢感到憂心，並發出疑問，她以花園上的雞蛋做比喻，「花園的地上有一顆雞蛋。我們是怎麼對待一顆雞蛋的呢？我們彎下腰，輕輕拾起，捧在手心，萬萬不能摔破的。」

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(中時 )