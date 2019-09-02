國民黨內部不斷傳出「換瑜」之說，最新說法是國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀、國民黨大陸事務部主任周繼祥赴北京說明過程。前台縣長周錫瑋今天在臉哽咽批評黨中央放任此事毫無說明。他也強調，誰敢佈局換瑜、脫黨參選都是助英當選。

周錫瑋說，韓民調下降只有兩個原因，第一就是國民黨有換柱2.0換瑜的計畫，大家認為國民黨不團結。第二就是民進黨一直要抹黑韓國瑜，國民黨裡怎會傳出來有張顯耀、周繼祥到大陸的事，國民黨高層為何對郭台銘脫黨參選沒有任何堅決意見的表達，反而模糊其事，讓郭參選有正當性，他要講，任何脫黨參選都是幫助蔡英文當選。

周錫瑋並說，為何上次國民黨總統大選會輸，也是只有兩個理由，失去民心、尤其失去支持者的民心，第二個理由就是換柱，明明就提名了，也經過防磚條款的洪秀柱，竟被黨中央換掉，國民黨潰敗就是因為這兩個原因。

他質疑，國民黨是不是要重蹈覆轍？民進黨要修國安法時，國民黨在立法院到哪裡去了，民進黨這麼腐敗的政策，國民黨到哪裡去了？不要講立委怎麼樣、黨中央有沒有給明確的指示？如果國民黨不敢站起來幫人民對抗那個腐敗錯誤的民進黨，人民為什麼對國民黨有信心？

周錫瑋並劍指黨中央，黨中央、高層在幹什麼？有這麼可怕的謠言出來，黨中央竟然沒有人出來講話，是不是張顯耀跟周繼祥是黨中央派到大陸去的，總統提名要看大陸人的臉色嗎，國台辦主任劉結一能作決定嗎？當然不能，這個謠言是怎麼產生的，不是毀壞國民黨對民主制度的堅持嗎？對自己辛苦建立初選制度的公平，做了徹底的摧毀嗎？

周錫瑋還暗指前立法院長王金平，說有一位國民黨栽培這麼多年，做了那麼多屆立法院長的人，竟可講出模稜兩可的話，竟然要幫蔡當選，因為你知道如果出來參選跟柯文哲一起，跟郭台銘或獨立參選，都會帶走國民黨一部分的選票，這不是在幫蔡當選嗎？

周錫瑋說，他今天要沈痛悲憤的請國民黨最高層，站出來說清楚這件事情，這樣幫助民進黨去欺負一個黨員，不就是要幫蔡當選嗎？今天一個人參加有史以來最公平公正公開的初選，輸掉的人還有理由說要換掉韓國瑜嗎？還有理由說要參選到底嗎？這個人沒有誠信，沒有民主的精神，這個人要幫蔡當選，因為國民黨一旦分裂，蔡英文就有當選的機會

周錫瑋說，他在彰化跟著韓一路走，就站在他旁邊，看他一路被抹黑，誰幫著抹黑，就是國民黨的高層，抓權的人不肯出來幫他澄清，擋子彈及保護他，國民黨要讓韓一個人去擋、被鬥死鬥垮、鬥臭嗎？韓是初選贏的人耶，贏17個百分點，這是全國老百姓的心聲，張顯耀、周繼祥應站出來說清楚，到底有沒有做這件事，國民黨中央也要站出來講，有沒有要他們做這件事？

(中時 )