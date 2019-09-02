這所學校像度假村，美極了！

藍天白雲向下延伸到地面，整排中東海棗鄉迎風搖曳，觸目所及都是潔白及亮藍，這不是度假村，而是一所學校！雲林縣虎尾揚子中學宛如度假村，放眼望去建物全是藍白相間，細微到交通三角錐、洗手台、水龍頭、水溝蓋等都是，甚至連學生運動服也改成藍白色，該校為了建立像企業的識別系統，董事長決議全校大換裝，經過5年漸進，終於完成。
一走進揚子中學就被超閃的藍白色調所吸引，校長鍾月娥表示，白代表純潔，藍是陽光、希望，但願所有師生都保有一顆純淨的赤子之心，開朗積極。
鍾月娥指出，把學校大換裝成藍白調是董事長會的主張，多位董事是企業人，對於企業辨識度很重視，大家集思廣益討論如何能讓外界看到什麼識別就能立馬想到揚子中學，校舍改、重建不易，於是從粉刷的顏色著力，饒富意義的藍白色成為主調。
學生白育丞覺得看起來很舒服，很好。王姓女學生覺得很漂亮，很賞心悅目，會讓人心情變好。
(中時 )
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