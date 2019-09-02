新北市長侯友宜為感謝辛勤的警員，於海祭第2晚前往慰勞同仁。（張穎齊翻攝）

新北市長侯友宜（中）為感謝辛勤的警員，於海祭第2晚，偕觀旅局長張其強（左）前往慰勞同仁。（張穎齊攝）

新北市警方為維護海祭治安，今年更導入全國首例的無人機巡邏系統。（張穎齊攝）

新北市警方為維護海祭治安，今年更導入全國首例的無人機巡邏系統。（張穎齊攝）

一年一度的「貢寮國際海洋音樂祭」1日畫下完美句點，新北市警方在為期3天的海祭中，總共大動員了1161人次投入，今年更導入全國首例的無人機巡邏系統，不管是交通還是維安方面都做到滴水不漏，為擁有19年歷史的貢寮海祭，打造出優良的無毒紀錄。

貢寮海祭是北部最大的音樂盛事，於8月30日至9月1日展開，吸引到約55萬人次的民眾前來朝聖，為了維護治安，瑞芳分局總動員200多名警力，其他新北市的警察單位也派員支援，總計1161名警力，創下19年來無毒、無違禁品、0事故的紀錄。

警方也在音樂祭會場，導入了全國首例的無人機巡邏系統，結合既有的「全方位3D科技維安」系統，不僅可即時反應現場情況，也利於將警力有效運用於適當場域，守護現場活動民眾安全。

由於天氣炎熱，加上活動時間從白天到深夜，為了提振辛苦服勤的同仁精神，警察出身的新北市長侯友宜8月31日還特地前往警察行動補給站，替同仁打氣加油。即便海祭結束後，警方仍不能休息，持續等待直到沙灘上最後1名遊客安全離開後，才能收勤。

瑞芳分局表示，感謝各單位3天來的支援警力，才能讓音樂祭完美畫下句點，警方投入的用心，延續今年第19年的無違禁品紀錄，打造出全台最清新以及最健康的音樂饗宴。

(中時 )