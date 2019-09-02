北市知名連鎖婦產科「禾馨婦產科」因被健保署查出讓孕婦自費照高層次超音波，卻向健保署申報健保點數溢領1500萬元，事後健保署向北檢告發禾馨執行長、名醫蘇怡寧涉嫌詐欺罪、違反《個資法》。北檢審酌蘇坦承犯行，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫50萬元。另個資法部分，罪嫌不足，獲不起訴。

健保署因有孕婦到「禾馨婦產科」自費照高層次超音波，但櫃檯卻以疾病為由，要求刷健保卡，進而查出禾馨向孕婦收取費用，又申報健保點數。

2017年2月，健保署先對禾馨旗下的懷寧街婦產科診所和內湖婦幼診所，予以停業1個月處分，並將蘇怡寧移送北檢偵辦。禾馨旗下5家診所，吐回2016年1月到2017年12月，共1500萬元健保費。另有孕婦認為禾馨違法使用她個人就診資料，控告蘇違反個資法。

檢方調查時，蘇怡寧供稱，產婦自費照高層次超音波，診所申報的健保點數屬於「醫師診療費」。檢方認為禾馨確實申報健保點數，但禾馨將患者個資呈報健保署審查，是依據既有作業流程，醫師沒有違反個資法情事，因此不起訴個資法。

(中時 )