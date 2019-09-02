反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民發起今日（2日）進行三罷，即罷工罷課罷市，並於今早地鐵站進行「港鐵超合作運動」、堵塞鐵路活動。今早各個車站有多名防暴警察持盾戒備。示威者以傘、背包等阻礙車門關閉，警員先後在樂富站、荔景站守株待兔，共拘捕4名示威者，其中一人涉嫌刑事毀壞。

約早上7時半，北角站站內，已有不少防暴警察駐守。有十多名網民先在炮台山站集合，其後前往油麻地站多個月台進行「快閃」式行動阻礙車門關上，有人疑按動緊急停車按鈕等。

樂富站觀塘線往調景嶺方向，有示威者開遮並以身軀阻擋車門關閉，港鐵職員到場制止，擾攘近1分鐘後列車成功開出。示威者在樂富站下車，與在月台駐守的警員迎面遇上。警員上前拘捕一名男子，並鎖上手扣。

此外，有六七名軍裝警員以及兩名防暴警察在荔景站月台駐守，並進入剛抵達荔景，往荃灣方向的列車上捉拿三名懷疑示威者。荔景三名被捕人士被帶走，其中兩人被黑布蒙頭，被捕人沿路高呼「光復香港」口號。

因對於港鐵站早上有防暴警察在場戒備，香港運輸及房屋局局長陳帆表示，警隊是維持法治的團隊，警方有鐵路警察，希望大家以正面態度思考，警察出現在鐵路站是正常不過的行為。陳帆續指，港鐵職員都屬文職，遇到暴力情況要有警員到場，他促請大家勿將警務人員放於對立面，因警察是本港法治守護者。

香港保安局局長李家超補充指，警員到港鐵站是做預防性工作，而警隊條例適用的地方，正是香港任何地方。

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(中時 )