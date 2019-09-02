一名女大生日前要搭公車時，因為悠遊卡餘額不足，在準備要投零錢的當下，司機突然對她比25元的手勢，甚至還用唇語要她慢慢來，似乎以為她是聽障人士，後來原PO馬上發現原來司機誤將airpods當作助聽器。故事讓不少人引起共鳴，底下網友都笑翻。

原PO在《Dcard》發文，她說，某天準備北上找男友，結果搭公車時悠遊卡餘額不夠，正當他準備拿零錢時，司機對原PO比$25並用唇語說不急慢慢來，原PO當下突然意識到，「耳裡掛著的airpods被司機當作助聽器」。

原PO當下回了司機一個尷尬又不失禮貌地微笑，直到下車前都沒有開口說話。原PO甚至還補充，「忘記說，下車時司機叔叔依然用唇語跟我說『路上小心』」。

PO文一出引發廣大迴響，很多網友都笑慘，並在底下紛紛大讚司機，「雖然是airpods烏龍，但還能有這樣的司機真的很窩心」、「認真覺得司機好善良」、「如果所有司機都這麼貼心就好了～」，同時也有人透露自己也曾被這樣誤會，「我也被誤會是助聽器過」、「上次也遇到過，女同學要下公車被博愛座的阿公問說這是助聽器嗎？哪裡有賣。感覺阿公聽到不是助聽器很失落」。

(中時電子報)