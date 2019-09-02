「Wecare高雄」2日上午抨擊高雄市長韓國瑜上任9個月、促參招商成績0分，對比2015至2018年、陳菊任內招商金額達1000億元，有辱「高雄發大財」口號。市府則提數據回批綠營再次不實抹黑，強調2019年招商累積金額已上看2430億元，呼籲外界勿政治操作，破壞招商引資美意。

市府強調，目前已簽約和已辦理的促參案有27案，預估民間投資金額超過590億元。已簽約促參案件就有「高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」及「鳳山運動園區OT案」等兩案，預計民間投資金額共19.5億元。

辦理中促參案件計則有「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案」、「高雄市凹子底地區停5用地新建營運移轉案」等25案，預估民間投資金額約571億元，預估權利金及租金收入總計約300億元。

位於亞洲新灣區的「特貿三」是高雄市的鑽石地段，前市府曾在去年公告招標，但沒有任何企業廠商參與投標。韓市府上任後，都發局積極檢討招商條件，再配合中央都更條例子法規修訂，在今年8月15日重新公告招商，2、4日分別於台北、高雄召開兩場招商說明會，報名參加企業廠商相當踴躍。

此外，高雄今年前八月重大民間投資金額累計1840億元，新增就業機會預計超過15300個，包括海霸王、大和房屋旅館案、漢神百貨旗艦店等等，均顯示高雄投資熱絡。

市府強調，促參案件都是長期延續性的工作，完成招商簽約只是任務的開始，後續提供廠商執行開發建築的行政協助，才是開發案件與促參案件業務的重點。外界硬生生把延續性工作切割斷裂，實在不是高雄及市民之福。

(中時 )