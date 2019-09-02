有史上第二強大西洋颶風之稱的颶風多利安（Dorian）今（2）日登陸巴哈馬，強大的風速重擊巴國北部，美國東岸也逐漸感受到暴風威力，面對多利安來勢洶洶，美國人憂心忡忡，包括喬治亞州、南卡羅來納州（South Carolina）等兩個大西洋沿岸州已下令沿海居民緊急撤離，預計撤離人數超過百萬。

史上第二強大西洋颶風多利安重創巴哈馬群島北部。

美聯社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，南卡州州長麥馬斯特（Henry McMaster）、喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）1日雙雙宣布強制撤離州內沿岸居民，命令於當地時間2日中午正式生效。

南卡州預計撤離83萬居民，這將是該州4年來第4度發布緊急撤離命令；喬治亞州則預計撤離54萬人，兩州合計撤離人數破百萬；除此之外，另一警戒州佛羅里達州當局也已撤離部分沿海社區。

儘管最新氣象預估，多利安不一定會登陸美國本土，而是沿著美國東岸一路向北挺進，麥馬斯特說他毫無選擇，只能發布緊急撤離命令，「我們雖然不能讓每個人都開心，但至少能讓每個人都活下來。」

多利安目前中心位置在大巴哈馬群島以東90公里海面上，持續以每小時9公里速度向西前進。

多利安威力已在當地時間周日增強至5級，以每小時297公里最大風速重創巴哈馬群島北部，所到之處房舍屋頂被掀開、汽車翻覆、電塔遭吹倒，數百居民緊急至學校、教堂、收容所避難。目前當地還沒有太多消息釋出。

多利安重創巴哈馬群島北部。（圖／路透社）

(中時電子報)