不少人有長期口臭、啞嗓困擾，即使解決蛀牙與清潔問題仍無法改善，安南醫院消化科醫師吳奕霆提醒，民眾有相關症狀可能是胃食道逆流作祟，可照胃鏡檢查，對症治療就能消弭疾病。

吳奕霆表示，胃食道逆流盛行率逐年上升，台灣每4人就有一位患者，除了胸口灼熱、嘔酸水的典型症狀外，非典型症狀為長期口臭、喉嚨有異物感、咳嗽與聲音沙啞等問題，造成民眾社交困擾。

李先生生活習慣良好，不菸不酒也不吃檳榔，卻因工作壓力大，愛吃消夜喝咖啡，最近喉嚨不舒服，總覺得一口痰卡住，感覺吞嚥不順，擔心是食道癌，到醫院作胃鏡檢查，才發現是胃食道逆流所致。

經過醫師以氫離子幫浦阻斷劑(PPI)治療，加上重新調整飲食生活習慣，李先生的病症就逐漸消弭。

吳奕霆表示，長期胃食道逆流會造成嚴重併發症，如食道潰瘍、食道狹窄，甚至增加罹患食道癌的風險。除藥物治療外，病人生活飲食習慣的調整，才能持久性地減輕甚至根除胃食道逆流。

吳奕霆表示，長期胃食道逆流的病人，若自行服藥或調整飲食習慣後仍無法改善，甚至更嚴重，應立即接受胃鏡檢查，才能對症治療。

(中時 )