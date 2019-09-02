為促進我國與印尼農業人才培育與交流，台、印雙方日前在農委會及印尼農業部官員見證下，共同簽署「印尼青農在台實習計畫協議」，預計每年分梯次媒合300名印尼青農來台技術實習，印尼農業部業遴訓第1梯次54名印尼青農，最快9月中將進入國內50家農場實習。

我國駐印尼代表處大使陳忠及印尼駐台北代表處代表蘇孟帝上個月28日在農委會，共同簽署印尼青農在台實習計畫協議。

農委會表示，此雙邊協議決定由印尼農業部遴選該國農校畢業、18至36歲具有實際農耕經驗的青年農民來台實習，實習農場則由農委會遴選，實習期間最長為12個月，通過年度技能考試者則可延長至24個月，預計每年分梯次媒合300名印尼青農來台技術實習。

農委會指出，印尼農業部已遴選第1梯次54名印尼青農，於8月18日至30日在印尼農業部倫邦國家農事人員訓練中心進行為期2周的行前訓練，經確認健康狀況及具備基本中文溝通能力即可來台，最快9月中將進入國內經審查農場實習。

農委會已辦理第1梯次實習農場審查，遴選出50家農場作為實習場域；待印尼青農來台安置妥適後，將啟動後續梯次辦理工作。

農委會表示，此計畫輔導工作由財團法人農業科技研究院統整，包含印尼青農來台之銜接訓練、諮商服務等，並由農委會所屬各改良場及基層農會協助辦理技能考試、農場輔導等工作，預期本計畫所培育的印尼青農，將可協助印尼提升農業發展，並作為當地台商農業經營的中堅人才。

(中時 )