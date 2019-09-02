新北跳蛙公車「萬里－內科」線正式於2日上午6時30分上路，車程約1小時，將比現有的基隆市區公車路線快上40分鐘。（新北市政府交通局提供）

新北市跳蛙公車再增一線！萬里區首條跳蛙公車「萬里－內科」線正式於2日上午6時30分上路，從萬里橋頭出發，途經停靠基隆麥金路、基隆長庚醫院，直上高速公路後到內湖，終點在內湖科技園區站，車程約1小時，將比現有的基隆市區公車路線快上40分鐘，也造福了北北基市民更方便的生活。

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽表示，「萬里－內科」跳蛙公車平、假日的往返程共10班次，於萬里橋頭發車，沿途經情人湖路口、麥金路樂利三街口、婦幼福利服務中心、長庚醫院、國防醫學中心、捷運文德站（碧湖公園）、西湖圖書館（湖光教會）、瑞光港墘路口及基湖路口等站位，方便民眾抵達醫院、捷運站及內科等站。

基隆市議會副議長林沛祥表示，這條路線是他在選舉時的政見，歷經8個多月的協調終於看到果實，而通車後將提供安樂區更多樣通勤選擇，也降低自駕車輛數，舒緩國道交通壅塞，改善基隆與台北交通系統承載量，有需要的市民可多加利用。

林詩欽指出，新北跳蛙公車已累計達42線，近年來有越來越多的通勤族在內科工作，為紓解內科交通壅塞，交通局已規畫多條直達內科的跳蛙公車路線，包含三重、蘆洲、淡水、五股、泰山、林口、三峽、瑞芳等區。

交通局說明，跳蛙公車亦享有與雙北公車及捷運轉乘優惠，民眾除可使用1280定期票或電子票證刷卡搭乘外，也能預先利用「跳蛙公車App」購票選位，若是購買月票可直接再享67折優惠。

(中時 )