港澳辦明下午3時再舉行記者會 13:502019/09/02 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大批身穿黑衣人士1日於香港機場巴士站一帶聚集。（取自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院新聞辦今（2日）發通知，港澳辦新聞發言人楊光及徐露穎，將於明日（3日）下午3時舉行記者會，介紹對香港當前局勢的看法，並回答記者提問。這是自從反《逃犯條例》修訂風波以來，港澳辦發言人第4次會見記者。 (中時 ) #港澳辦 #發言人 #新聞 #記者會 #記者 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓陣營聯合記者會：菊巿府濫用氣爆善款抓到了！ 10:262019/08/29 政治 獨派稱蔡英文論文造假 總統府今午說明 10:502019/08/29 政治 黃國昌否認助攻獨派打小英 王浩宇：別耍人 12:502019/08/29 政治 賀德芬：沒有法治觀念當總統會比亡國好嗎 15:162019/08/29 政治 高市驚傳強盜案 豪宅主人是上市公司老董 17:472019/08/29 社會 嗆辣外交 陸迎新發言人趙立堅 04:092019/08/30 話題觀察 歷史教育新三自運動協會舉行 反對去中國化歷史教科書記者會 11:472019/08/30 生活 立委陳靜敏舉行「捍衛護理尊嚴，正視網路性騷擾」記者會 16:082019/08/30 政治 黃之鋒被捕 香港眾志政總外開記者會 14:032019/08/30 兩岸 香港警方記者會：持槍投擲汽油彈者非警員 08:382019/09/01 兩岸 兩岸熱門新聞 還我同學上課！學生團體突襲香港經貿辦事處 - 兩岸 香港反送中三罷 大雨澆不熄學生熱情 - 兩岸 香港中大百萬大道罷課集會 3000學生參與 - 兩岸 消獨也沒用 陸棄用台影視人員 - 焦點新聞 - 旺報 陸075型兩棲攻擊艦 小航母戰力強 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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