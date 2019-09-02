大陸國務院新聞辦今（2日）發通知，港澳辦新聞發言人楊光及徐露穎，將於明日（3日）下午3時舉行記者會，介紹對香港當前局勢的看法，並回答記者提問。這是自從反《逃犯條例》修訂風波以來，港澳辦發言人第4次會見記者。

(中時 )