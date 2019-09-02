2019美國網球公開賽不只球王喬柯維奇（Novak Djokovic）意外傷退，女雙也出現種子落馬的情況，大會女雙第7種子、台灣姊妹檔詹詠然/詹皓晴在第二輪雖然先搶下一盤，但接下來連掉兩盤，6：3、0：6、3：6吞敗，無緣晉級16強。

雙詹這場比賽對手是去年美網女雙8強組合俄羅斯帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）/拉脫維亞瑟瓦斯托娃（Anastasija Sevastova），第一盤雙詹兩度遭到對手破發，但也三度破了對手發球局，因此先握有一盤領先。

可惜詹詠然／詹皓晴的氣勢沒能延續下去，第二盤發球局屢遭破發，因此連掉6局讓出次盤，第三盤努力振作，可惜還是無法救回賽末點，止步美網女雙32強。

女雙賽後詹詠然稍事休息，與克羅埃西亞男將多迪格（Ivan Dodig）於混雙16強賽出戰，兩人展現第4種子威風，以兩盤6：1輕鬆收下8強門票。

詹皓晴同樣也還有混雙賽程，而且和紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）是大會頭號種子，預計台北時間明天凌晨混雙8強戰出戰第8種子捷克佩施克（Kveta Peschkeova）／荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof）。

(中時電子報)