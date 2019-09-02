高雄市長韓國瑜近來謠言不斷，不僅遭網路傳說「墜樓自殺」，還有媒體報導國民黨高層派人到大陸國台辦討論「換瑜」事宜；今日中午韓國瑜開直播闢謠，表示黑韓產業鏈如今正蓬勃發展，直說「黑韓不要臉、白韓要翻臉」！

韓國瑜表示，這些謠言讓很多人打電話來關心，甚麼死訊都是假新聞，大家查證後笑一下就好；但對於國內媒體傳出藍營高層派人到國台辦討論「換瑜」的新聞，韓國瑜表示他不相信，他相信以國民黨高層的智慧，不會做出這種事情。

但如果這件事是真的，韓國瑜直言，「那就是國民黨黨部腦袋進水了」，他說，明年的大選國台辦沒有投票權，國民黨派人過去簡直是「腦袋壞掉」；明年大選擁有決定權的人，是台灣兩千三百萬的民眾，他的立場非常清楚，保護中華民國、愛惜台灣人、反對台獨；韓國瑜也直言，如果與他理念不同，歡迎去投給他敵對的候選人，請民眾擦亮眼睛，共同決定明年要讓誰做總統、決定未來台灣的走向。

《黑韓無極限 公平正義是底線》第二集

(中時電子報)