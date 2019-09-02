外媒報導，我邦交索羅門已組成一個部長層級的任務小組，與大陸展開會談，與台灣邦交可能生變。對此，綠委羅致政表示，目前中共對台灣的外交攻勢，也反映在香港的立場上，這兩天看到大陸海協會副會長孫亞夫指控台灣介入香港事務，「香港的局勢如果越亂，也會逼中國不得不對台灣出手」。羅說，可能出手的對象就是台灣的外交戰場，所以這一塊我們必須要非常小心。

羅致政說，目前應是繼續挽回的階段，相信外交部也做了各種可能的沙盤推演跟準備，強調在斷交之前，還是要努力的去爭取每一個可以保住的邦交。

羅致政說，中國大陸把自己逼向一個牆角，一但情勢惡化的話，也會逼自己必須對台灣動手。

由於索國總理蘇嘉瓦瑞上月中還與外交部長吳釗燮會談，談及交通建設議題，媒體詢問是否這是索國的兩面手法？

羅致政說，主因是索羅門政府出現一些更迭，更迭之後內部有新的或不同的意見會出現，這段時間外交部長也很努力想跟新的政府建立新的合作形式，至於具體內容，就必須要由外交部來說明。中國對台灣的外交打壓從未停止，任何一個新的攻勢，我們都必須要有一些因應的做法。

(中時 )