紅十字國際委員會（ICRC）今天表示，由沙烏地阿拉伯率領的聯軍攻擊葉門一處叛軍的拘留所，據信空襲造成超過100人喪命。

聯軍表示，他們鎖定的是青年運動（Houthi）叛軍用來「存放無人機和飛彈」的設施；但叛軍表示，在這次攻擊中被夷平的建築是他們用來當作監獄的大樓。

聯合國表示，死者中有52人是被拘留在裡面的人，另有68人仍失蹤。

聯合國說：「救援行動持續進行，傷亡人數應會持續攀升。」

國際紅十字會帶著醫療團隊和數百個屍袋，迅速趕赴位事發現場的德哈馬（Dhamar）；德哈馬位於葉門首都沙那（Sanaa）南方。

國際紅十字會在葉門的代表團團長羅誠斯坦（Franz Rauchenstein）說：「遭空襲的地點，紅十字會早前曾造訪過，那是一所已閒置的大學大樓，被用作監禁設施已好一陣子。」

「最令人不安的是（空襲）發生在監獄，攻擊這樣的大樓讓人感到驚訝和痛心，那些囚犯都受到國際法所保障。」

羅誠斯坦表示，預計會有超過百人喪命，目前至少有40名傷者在德哈馬的醫院治療。

(中央社)