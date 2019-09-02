香港反對修訂《逃犯條例》的示威者發起「三罷」運動（即罷工罷課罷市）。教育局局長楊潤雄早上表示，有關學校的罷課和默站行動，暫時沒有詳細數字，但他相信學校有能力處理校內情況。他並呼籲外面力量和任何人士，切勿到學校進行煽動或騷擾學生。

據港媒報導，楊潤雄今早出席於油麻地天主教小學舉行的開學禮活動，了解開學日的情況並參與學生活動。談到早上的開學日交通情況時，楊潤雄指整體運輸交通暢順，但較平日擠塞，鐵路乘車時間較長。

基於警民對峙情況嚴重，有建議警察子女帶備報警器上學，楊潤雄表示，相信學生上學時帶什麼，學校與家長之間有協議，學校會懂得處理。他又認為，各界不應發出鼓勵學生互相欺凌或成人欺凌學生等不負責任言論。他重申，對校內欺凌事件零容忍，但承認情況令人擔心。

如在學校發生欺凌事件，楊潤雄指當局有既定政策和制度處理，要求學校制定處理欺凌事件的政策，包括清晰指引，清楚列明遇上欺凌事件時，不同人的責任和應採取的行動。近期網上有不負責任的言論，包括同學間互相欺凌，以及成年人欺凌學生，值得讓人擔心。但學校零容忍欺凌政策實施多年，相信局方只須提醒學校可能會發生的狀況就可。

另外，楊潤雄表示，當局亦收到有指懷疑部分老師網上發表不適當言論，楊潤雄指收到個案後會認真處理，並就此與學校了解。如發現有欺凌事件，會嚴肅處理。

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(中時 )