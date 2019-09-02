雲林縣長張麗善(左)主持新環保局長黃士漢布達典禮，黃士漢宣誓就任。(許素惠攝)

雲林縣新任環保局黃士漢上午上任，縣長張麗善稱許黃從基層做起，積累豐富的環保專業及榮譽，相信可以帶領團隊克服縣內各項環保問題。黃也自我勉勵會在現有基礎上，繼續推動「善循環、善經濟」。

雲林縣原環保局張喬維因健康因素請辭，張麗善經多次慰留不成，最後同意轉調參議。上午佈達典禮由張麗善主持，卸任的張喬維將印信等交給黃士漢，完成交接。

張麗善感謝張喬維的努力與付出，也盼黃士漢持續為雲林縣打拼，打造亮麗、乾淨的城市。

黃士漢表示，縣內目前環保問題有垃圾處理、濁水溪揚塵改善、PM2.5、六輕汙染管制、河川汙染防治等，其中垃圾危機以機械處理（MT）設備處理，並搭配廚餘堆肥及化製再利用方式處理等，未來會以此基礎上繼續推動「善循環 善經濟」，落實循環經濟產業。

黃士漢1996年進入環保署服務，擔任過回收基管會科長兼組長，負責土汙費徵收及土壤地下土汙染整治，2003年曾獲得模範公務人員的殊榮、2011年入圍全國十大傑出青年，並曾接任新竹縣環保局長，經歷與技術豐富。

(中時 )