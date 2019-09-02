經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，針對市售「食物調理機」主動進行查核，從量販店、大賣場、經銷商及網路購物平台等販售通路，隨機購買10件樣品進行檢測，結果發現「品質項目」、「重要零組件比對」、「中文標示」均全數符合規定，「商品檢驗標識」有1件不符合規定。

標檢局說，由於健康飲品風潮當道，許多消費者選擇在家DIY更能掌握食材來源，也因此跟著帶動食物調理機的銷售，為確保消費者權益及加強商品安全，抽驗市售調理機，檢測結果發現，品質項目及重要零組件比對全數符合規定，但在商品檢驗標識，有一件誤標，將要求改善。

標檢局指出，食物調理機已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，每年度均訂有市場檢查計畫，發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

(工商 )